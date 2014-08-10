Вчера россияне трижды обстреляли пограничников из установок «Град» - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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Кроме этого, по информации СНБО, вчера с 21.00 до 21.20 из района российского населенного пункта Маноцкий были обстреляны позиции украинских пограничников в Луганской области.

«На протяжении суток силы антитеррористической операции 30 раз вступили в огневой контакт», - сказал Лысенко.