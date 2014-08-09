Для украинской армии ночь прошла без потерь - СМИ
09:25, 09 августа 2014Политика
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Сегодня ночью боевики продолжали обстреливать позиций украинских военных на Донбассе.
REUTERS
Как пишет ТСН со ссылкой на пресс-секретаря АТО Алексея Дмитрашковского, террористы вели обстрел из минометов и "Градов".
По словам Дмитрашковського, ночные нападения террористов прошли для силовиков без потерь.
Читайте такжеРоссия предоставила боевикам 15 "Градов"Он также сообщил, что боевики обстреляли из "Градов" аэропорт Луганска и блокпосты близ Нижнего, Верхнеторецкого и Рясного.
Информации о количестве уничтоженных или раненых террористов пока нет.
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