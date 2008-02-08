Комитет ВР поддерживает Договор об участии в антикризисных операциях ЕС

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддерживает ратификацию Соглашения между Европейским Союзом и Украиной об определении общей схемы участия Украины в операциях Европейского Союза по урегулированию кризисов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Соответствующий проект закона о ратификации этого соглашения внесен в ВР Президентом Украины.

В ходе обсуждения на заседании Комитета отмечалось, что настоящий документ является рамочным, и ратификация предложенного Соглашения имеет важное политическое значение для укрепления международного авторитета нашего государства. Народные депутаты подчеркивали, что это позволит принимать практическое участие в реализации и формировании европейской политики безопасности и обороны и способствовать процессу интеграции Украины в ЕС, в частности, в европейское пространство безопасности.

Вместе с тем член Комитета, народный депутат Николай ПЕТРУК обратил внимание на отсутствие в нем характеристики возможных техногенных, военных, гуманитарных кризисов, в которых могут быть задействованы украинские подразделения, географии и финансовых условий их пребывания.

По итогам обсуждения Комитет решил поддержать проект закона с учетом предложений, поступивших от народных депутатов.