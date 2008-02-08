Азаров: прогнозные макропоказатели бюджета надо изменить

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности намерен рекомендовать правительству изменить прогнозные макропоказатели при разработке изменений в бюджет-2008 с учетом всех рисков для экономики страны.

Об этом сообщил председатель парламентского Комитета Николай АЗАРОВ журналистам в четверг.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.АЗАРОВА, Комитет также намерен рекомендовать правительству при принятии изменений в бюджет-2008 учесть, что его дефицит не должен превышать 2% ВВП.

Кроме того, председатель Комитета подчеркнул необходимость увеличения предложения на рынке товаров и услуг для более полного удовлетворения увеличивающейся покупательной способности населения.

Справка УНИАН. Бюджет-2008 рассчитан исходя из таких макропоказателей: номинальный ВВП 889,4 млрд. грн.; рост ВВП – 6,8%; инфляция – 9,6%; дефицит бюджета 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).