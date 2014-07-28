В ГПУ подтвердили, что расследуют дело против Ефремова

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, в ведомство поступило обращение от общественной организации «Центр противодействия коррупции» о противоправных действиях Ефремова

На основании заявления Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры 16 июля 2014 года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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«Указанное заявление касалось осуществления противоправного давления на служебных лиц одного из государственных предприятий Луганской области во время проведения процедуры закупки услуг по монтажу горношахтного оборудования и низковольтной аппаратуры», - пояснили в ведомстве.

В настоящее время Генпрокуратурой по указанному уголовному производству проводится расследование по фактам, изложенным в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ОО «Центр противодействия коррупции» распространил сообщение о том, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Ефремова.

В частности, «Центр противодействия коррупции» приводит письмо-ответ следователя по особо важным делам управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ Рубчука на запрос исполнительного директора ОО «Центр противодействия коррупции».

В этом письме отмечается, что, «в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 364 Уголовного процессуального кодекса Украины» Рубчуком начато расследование относительно противоправных действий Ефремова. В частности, «досудебное расследование начато по факту злоупотребления властью Ефремовым, которым осуществлено давление на служебных лиц Государственного предприятия "Луганскуголь" во время проведения процедуры закупки услуг по монтажу горношахтного оборудования и низковольтной аппаратуры, в результате чего указанным предприятием были заключены договоры с подконтрольнымиЕфремову субъектами хозяйственной деятельности по втрое завышенным ценам, что привело к тяжелым последствиям для интересов государства».