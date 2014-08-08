При артобстреле разрушено несколько цехов "Лугансктепловоза"

14:06, 08 августа 2014
Политика
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В результате артиллерийского обстрела было разрушено несколько цехов крупнейшего в Украине производителя тягового подвижного состава для железных дорог "Лугансктепловоз" .

фото vk.com Sava Luch

Как сообщил УНИАН представитель предприятия, с территории завода боевики террористической организации "Луганская народная республика" постоянно обстреливали жилые кварталы Луганска, а также разместили на 7-й проходной военную технику и ремонтировали ее тут же.

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Артобстрелы были нанесены по 7-й проходной, также разрушениям подверглись несколько цехов, которые размещены напротив Луганского трамвайно-троллейбусного управления.

Как сообщал УНИАН, "Лугансктепловоз" с 4 августа прекратил работу из-за отсутствия электричества.

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