При артобстреле разрушено несколько цехов "Лугансктепловоза"

Как сообщил УНИАН представитель предприятия, с территории завода боевики террористической организации "Луганская народная республика" постоянно обстреливали жилые кварталы Луганска, а также разместили на 7-й проходной военную технику и ремонтировали ее тут же.

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Артобстрелы были нанесены по 7-й проходной, также разрушениям подверглись несколько цехов, которые размещены напротив Луганского трамвайно-троллейбусного управления.

Как сообщал УНИАН, "Лугансктепловоз" с 4 августа прекратил работу из-за отсутствия электричества.