При артобстреле разрушено несколько цехов "Лугансктепловоза"
14:06, 08 августа 2014Политика
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В результате артиллерийского обстрела было разрушено несколько цехов крупнейшего в Украине производителя тягового подвижного состава для железных дорог "Лугансктепловоз" .
С территории предприятия террористы обстреливали жилые кварталы / фото vk.com Sava Luch
Как сообщил УНИАН представитель предприятия, с территории завода боевики террористической организации "Луганская народная республика" постоянно обстреливали жилые кварталы Луганска, а также разместили на 7-й проходной военную технику и ремонтировали ее тут же.
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Артобстрелы были нанесены по 7-й проходной, также разрушениям подверглись несколько цехов, которые размещены напротив Луганского трамвайно-троллейбусного управления.
Как сообщал УНИАН, "Лугансктепловоз" с 4 августа прекратил работу из-за отсутствия электричества.
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