Турчинов: Президента дезинформировали

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО дезинформировали относительно ситуации с госбюджетом и казначейским счетом в Украине.

Об этом идет речь в комментарии первого вице-премьер-министра, который размещен на Правительственном портале.

По словам А.ТУРЧИНОВА, “к сожалению, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО был кем-то, сознательно или нет, дезинформирован относительно ситуации с госбюджетом и казначейским счетом в Украине. Планом бюджетной росписи допускалось, что в январе 2008 года дефицит наполнения бюджета мог составлять 2 млрд. 332 млн. грн., однако, по результатам первого месяца, мы наоборот имеем не дефицит, а профицит объемом 548 млн. грн.». То есть, отмечает первый вице-премьер, «Кабинет Министров перевыполнил план поступления в бюджет почти на 3 млрд. грн. Такие результаты работы правительства всего за месяц - с 1 января до 1 февраля 2008 года. Казначейский счет вырос на 2,7 млрд. грн. Благодаря профессиональным и эффективным действиям Министерства финансов, Государственной налоговой администрации и Таможенной службы государственные финансы в стране удалось стабилизировать”.

Как отметил А.ТУРЧИНОВ, правительство “абсолютно четко держит ситуацию под контролем и со всей ответственностью заявляет, что никаких оснований для паники не существует”.

В то же время, он согласился, что “проблема инфляции, конечно, есть, но мы не можем всего за один месяц полностью устранить все негативные последствия ведения хозяйства предыдущего правительства”. Впрочем, сказал первый вице-премьер, правительство имеет все возможности, чтобы ограничить рост инфляции на уровне 10 процентов по результатам года, как и предусмотрено законом о государственном бюджете Украины на 2008 год. “Гривна сегодня – достаточно крепкая и стабильная денежная единица. И именно такой она и останется”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, на совещании с главами областных государственных администраций Президент Украины отметил, что инфляция, зафиксированная в Украине в январе в размере 2,9%, является наибольшей за последние 7 лет и, по данным Нацбанка, годовой размер инфляции может составлять 19,4%.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что НБУ считает причинами роста инфляции реализацию негативных инфляционных ожиданий в результате избыточной направленности бюджета на текущие расходы. В январе доходы бюджета выросли на 35%, расходы - на 75%, “денежные агрегаты все сократились, но колоссальная выброшена порция наличности”. “Залповые выплаты в конце 2007 года и в январе текущего, следующая причина, счета правительства за декабрь уменьшились на 12,6 млрд. грн., дефицит бюджета составлял 13,6 млрд. грн. Напомню, что заявленный дефицит на год – 18,8 млрд. грн. Ситуация, по моему мнению, очень серьезная”, - отметил Президент.