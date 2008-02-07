Семенюк довольна, что на ее примере Ющенко доказал свой лозунг
Глава ФГИУ не хочет спора двух женщин
Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК считает, что отменой распоряжения правительства об отстранении ее от должности Президент доказал равенство всех перед законом.
Об этом В.СЕМЕНЮК сказала сегодня в интервью журналистам.
«Такими действиями Президент доказал позицию, что лозунг - «Закон для всех» - не просто лозунг, а также то, что он действительно является гарантом Конституции и законов», - сказала она.
В.СЕМЕНЮК отметила, что она в любом случае не хотела бы, чтобы это был спор двух женщин. «Я считаю, что это действительно победа закона, а не СЕМЕНЮК», - добавила она.
Как сообщал УНИАН, 6 февраля, Кабинет министров отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА.
Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.
Между тем сегодня, 7 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства.
В частности, остановлено действие распоряжений Кабмина «Об освобождении Виктора ПЕТРОВА от должности первого заместителя председателя ФГИУ»; «Об освобождении Анатолия ГРИНЕНКО от должности заместителя председателя ФГИУ»; «Об освобождении Александра ПОТИМКОВА от должности заместителя председателя ФГИУ»; «О проведении служебного расследования», на период которого была отстранена от должности В.СЕМЕНЮК.