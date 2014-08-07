В Минздраве рассказали о Концепции новой модели национальной системы здравоохранения

Министерство здравоохранения разработало Концепцию построения новой модели национальной системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщил на пресс-конференции в Минздраве министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

По его словам, новая система здравоохранения ориентирована на систему общественного здоровья.

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"Это, в первую очередь, сохранение существующего здоровья и здорового образа жизни, который приумножает наше здоровье. В отличие от современной системы, которая направлена на лечение болезней», - сказал Мусий.

Он подчеркнул, что новая система будет существовать параллельно с существующей сегодня моделью здравоохранения, но со временем «старая система начнет отмирать «за ненадобностью».

«В основе новой концепции будут заложены три основных положения – бюджетно-страховая модель, где сохраняется современный бюджет и внедряется общеобязательное социальное страхование; общественно-административная модель управления, где административно управляет Министерство здравоохранения, как государственный орган, и профессионалы, которые работают через профессиональное самоуправление – врачебное, фармацевтическое, медсестринское, также и общественность будет приобщена к управлению здравоохранением через опекунские, наблюдательные и общественные советы. Третье - существенное изменение в подготовке кадров в системе здравоохранения - внедрение 3-уровневой подготовки специалистов», - сказал Мусий.

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В свою очередь начальник Управления реформ медицинской помощи Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Константин Надутый сообщил, что «50% положений новой модели здравоохранения взято из плана, который заложен предыдущей властью, но - другой философский подход».

«Предыдущая концепция реформирования системы здравоохранения базировалась на том, что государство остается монополистом в управлении системой здравоохранения Украины. У нас - административно-общественная система управления. Предыдущий проект не предусматривал внедрения общеобязательного социального медицинского страхования, не предусматривал существования общественного здоровья. Сохранение здоровья и профилактика болезней – это будет основой концепции. Будет изменен подход к системе Болонского образования подготовки кадров и учебы на резидентуру», - сказал Надутый.

Министр также сообщил, что сегодня он представит новую модель системы здравоохранения президенту Украины в контексте решения о введении Совета реформ при президенте.