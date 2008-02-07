Тимошенко готовит «дубину» для подчинения олигархов?

Большинство экспертов положительно оценивают решение правительства об отстранении Валентины СЕМЕНЮК от должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН эксперт-опросе «Центра исследований политических ценностей «АКСИА».

В частности, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что основная причина освобождения В.СЕМЕНЮК заключается в желании Ю.ТИМОШЕНКО поставить председателем Фонда госимущества профессионального и 100% преданного человека. По его словам, это даст возможность использовать приватизационную «дубину» “для подчинения еще неподчинившихся олигархов”. “С помощью приватизации одних олигархов можно уничтожить, с другими договориться, третьих подчинить, четвертых сделать своими союзниками. Таким образом, Фонд госимущества становится не просто центром масштабных приватизационных акций для пополнения госбюджета, а инструментом в борьбе за поддержку крупного бизнеса в канун масштабных политических и электоральных событий”, - считает он.

Также директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что Ю.ТИМОШЕНКО хотела бы, чтобы Фонд госимущества работал с правительством как единый согласованный механизм. “Приватизационные процессы должны наполнять ту казну, которая должна компенсировать сбережения населения и различные социальные программы”, - сказал он. Эксперт также отметил, что консультировался с юристами, которые заверили, что премьер не преступила закон. Он напомнил, что В.СЕМЕНЮК не отправлена в отставку, а отстранена от руководства Фондом госимущества на определенный период. “Следовательно, это внутренняя проблема правительства и Президент не должен вмешиваться”, - сказал эксперт.

В свою очередь научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей ГАРАНЬ считает, что Фонд госимущества один из ключевых государственных органов исполнительной власти, и правительство не хочет его оставлять под контролем человека, который де-факто принадлежит к оппозиции. Он отметил, что статья 22 закона о государственной службе четко предусматривает возможность отстранения госслужащего его руководителем на время расследования, а ФГИУ является ответственным и подотчетным перед Кабмином.

В то же время, президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ отметил, что в первую очередь правительство хочет реализовать несколько объектов, которые обеспечивают дополнительными финансами бюджет, поскольку есть реальные угрозы бюджетного дефицита.

Он отметил, что также есть неформальные обязательства правительства перед лоббистами относительно приватизации. “Ускоренный режим приватизации позволяет готовиться к участию в аукционах лишь отдельным, наиболее информированным группам и наиболее готовым к этому финансово”, - считает он.

А.ЕРМОЛАЕВ считает, что отстранение СЕМЕНЮК “катализирует” парламентский кризис. “Теперь оппозиция сможет критиковать не только Президента и спикера за письмо в НАТО, но и правительство за нарушение Конституции. Именно с этого решения конкуренция между президентской командой и премьерской переходит в фазу конфликта. И последнее решение Президента по СЕМЕНЮК отображает его готовность к конфликту на основании президентских конституционных полномочий», - считает он.