Россия угрожает ”экономическими коррективами” отношений с Украиной

Россия может внести коррективы в отношения с Украиной в связи с членством Украины в НАТО.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сказал советник-посланник Посольства РФ в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ сегодня на круглом столе “Экономические последствия евроатлантического выбора Украины”.

В частности, В.ЛОСКУТОВ отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО является внутренним делом Украины.

“Это внутреннее дело Украины, в какую организацию вступать. Сама Украина должна делать выбор, и она его делает, это самостоятельное государство, и мы всегда будем его уважать”, - сказал он.

При этом представитель Посольства отметил, что у России также есть своя политика и свои интересы, и в связи со вступлением Украины в НАТО могут быть сделаны “какие-то коррективы, в том числе и экономической сфере”. По словам В.ЛОСКУТОВА, это касается как ВПК, так и военной сферы. “Это уже наше право как самостоятельного государства”, - добавил он.

При этом В.ЛОСКУТОВ заверил, что российский бизнес готов и в дальнейшем активно работать в Украине.