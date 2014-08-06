Порошенко поручил привлечь волонтеров к контролю над закупками для АТО

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение включить волонтеров в состав общественных советов для контроля над закупками для АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, о таком поручении президент сообщил сегодня на встрече с волонтерами, которые оказывают поддержку и помощь бойцам Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, участвующих в антитеррористической операции на востоке страны.

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“Я даю поручение, чтобы общественными советами, министерствами были включены волонтеры, которые зарекомендовали себя как настоящие патриоты, и имели бы полную возможность проверить все закупки”, - сказал Порошенко. Он пообещал, что реакция на выявленные нарушения будет мгновенной.

“Там, где вы найдете любые позиции с нарушением прозрачности, по завышенным ценам, или там, где это заняло больше времени, чем это нужно в условиях военного времени, будет соответствующая реакция мгновенно. Я вам это обещаю”, - подчеркнул президент.