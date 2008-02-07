Яценюк думает, что отставка Семенюк станет резонансной

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не исключает, что определенное противостояние в парламенте может вызвать рассмотрение вопроса об отставке Председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в интервью журналистам.

В частности, как прогнозирует А.ЯЦЕНЮК, «идеальной ситуации в парламенте не будет». «Будут, конечно, те или другие противостояния, будут, конечно, вопросы, которые вызывают резонанс», - отметил он.

По его мнению, вопрос по отставке В.СЕМЕНЮК с должности председателя ФГИУ также «может вызвать такой резонанс».

В то же время А.ЯЦЕНЮК добавил, что данный вопрос будет рассматриваться в парламенте в пределах Конституции Украины.

Он напомнил, что в повестке дня, утвержденной парламентом, вопрос об отставке председателя ФГИУ есть.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля, Кабинет Министров отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА.

Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

Между тем сегодня, 7 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства.

В частности, остановлено действие распоряжений Кабмина «Об освобождении Виктора ПЕТРОВА от должности первого заместителя председателя ФГИУ»; «Об освобождении Анатолия ГРИНЕНКО от должности заместителя председателя ФГИУ»; «Об освобождении Александра ПОТИМКОВА от должности заместителя председателя ФГИУ»; «О проведении служебного расследования», на период которого была отстранена от должности В.СЕМЕНЮК.