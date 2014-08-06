Генсек НАТО: действия РФ, угрожающие мировому порядку, нельзя игнорировать

Об этом генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен написал в своей статье, опубликованной в издании Financial Times, передает "ЕвроПравда". В статье он раскрыл свои ожидания от сентябрьского саммита альянса и жестко высказался в адрес России, которую он считает угрозой мировому порядку.

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"Российская агрессия в отношении Украины привела к тому, что в адрес НАТО звучат призывы быть лучше подготовленным к противодействию таким неожиданным атакам. И я полностью согласен с этими призывами", - говорится в обращении генсека НАТО к мировому сообществу.

"Действия России нельзя игнорировать. Мировой порядок, установившийся после завершения холодной войны, сейчас под угрозой. Поэтому НАТО должно делать больше. На саммите НАТО в Уэльсе мы планируем доказать, что действия альянса - это реальные дела", - заверил он.

Как сообщал УНИАН, на саммите НАТО, который запланирован на 4-5 сентября должны быть приняты решения по Украине в контексте российской агрессии. Кроме того, 7 августа Андерс Фог Расмуссен прибудет с визитом в Украину.

"Мы не остаемся пассивными. Участники НАТО увеличили вдвое присутствие истребителей над странами Балтии и начали полеты над Польшей и Румынией, мы направили дополнительные корабли в Балтийское и Черное моря, проводим несколько учений в регионе", - напомнил Андерс Фог Расмуссен.

Он также отметил, что готовность НАТО к противостоянию России требует политической воли и ресурсов. В то время как страны-члены НАТО сократили финансирование оборонной сферы на 20%, Россия увеличила военный бюджет на 50%. "Тогда как США и некоторые европейские партнеры существенно модернизируют военные мощности, другие должны увеличить усилия", - отметил генсек НАТО.