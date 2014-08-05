Le Figaro: сепаратистам не хватает бойцов

В статье Эммануэла Гриншпана под названием «Сепаратистам не хватает бойцов», опубликованной во французской газетеLe Figaro, сообщается о том, что пророссийские мятежники набирают в свои ряды всех – женщин, подростков, иностранцев – чтобы противостоять украинской армии, которая проводит наступательную операцию в Донецкой области, где население отчаянно ждет, когда этот конфликт будет урегулирован.

Сепаратистам срочно понадобилось мобилизовать бойцов для защиты Донецка. Украинская армия окружила город, который служит оплотом для пророссийских повстанцев, и с каждым днем продвигается все глубже. Подкрепление, которое поступало из России в виде бойцов и оружия, видимо, перестало доходить после того как на прошлой неделе украинские военные во время своего наступления отрезали пути, которые обеспечивали прямой доступ из Донецкой Народной Республики к прозрачной российско-украинской границе. Для того чтобы справиться с нехваткой бойцов, различные вооруженные группы, защищающие сепаратистскую «Республику» вербуют самыми различными методами. Женщины-бойцы, иностранцы, церковные служители, мужчины, которых в основном набирают принудительно, и даже дети.

«Мы принимаем всех, кто приходит к нам с желанием защитить свою родину», – сказал Сергей Мозг, один из командиров батальона «Восток». Журналисты Le Figaro смогли сами убедиться в том, что в этом батальоне обучают нескольких подростков владению оружием, в частности, их учат стрелять из автомата Калашникова. «Да, у нас есть, по меньшей мере, четверо несовершеннолетних ребят в возрасте от 15 до 17 лет», – признает Мозг. «Мы считаем, что лучше бы, конечно, им не доводилось видеть всех ужасов войны и расстрелянных людей. Но сейчас военное время, и это хорошо, что они носят оружие, тем более, что мы их обучили им пользоваться».

Боевое крещение

Командиры батальона не позволили журналистам Le Figaro поговорить с этими молодыми бойцами, но взрослый доброволец из «Востока» подтвердил присутствие подростков. «Андрею 15 лет. Он носит с собой автомат Калашникова», – сказал человек, попросивший не называть его имя. «Андрей был членом клуба военно-патриотического воспитания и пришел к нам со своим учителем. Его отец также воюет на нашей стороне. Несмотря на свой юный возраст, мальчик уже получил боевое крещение. «На прошлой неделе Андрей пошел с нами на фронт в качестве подкрепления для выполнения боевого задания, но ему не пришлось бороться. Тем не менее, он перенес бомбардировку и обнажил свои страхи», – рассказал боец «Востока».

Ранее известная как батальон «Восток», боевая группировка во главе с бывшим начальником украинского элитного спецподразделения «Альфа» Александром Ходаковским уже показала себя в конце мая в ходе битвы за Донецкий аэропорт. «Восток» потерял тридцать человек в противостояниях с украинской армией. Сегодня «Восток» насчитывает 1200 бойцов, по словам Сергея Мозга. «Мы не делаем рекламу, чтобы рекрутировать, в отличие от других», –сказал он, имея ввиду рекламные плакаты других сепаратистских образований, покрывающих стены Донецка. «Люди приходят к нам благодаря нашей репутации». Он признает, что в периоды относительного спокойствия, набор проходит довольно слабо. «Но каждый раз, когда враг нападает, у нас наплыв людей. И я могу вас заверить, что мы никого не заставляем насильно бороться на нашей стороне», – добавил он.

Насильственная мобилизация

Многие жители Донецка думают иначе. «Когда мой муж пропал без вести две недели назад, я сразу подумала, что он был похищен людьми Стрелкова [министра обороны самопровозглашенной Республики]», – объяснила женщина, терпеливо ждущая перед зданием, которое является штаб-квартирой Игоря Гиркина, известного как «Стрелков». «В конце концов, я узнала, что они заставили его защищать свою страну, то есть, рыть окопы и строить баррикады», – сказала женщина, пожелавшая не называть своего имени, чтобы у её мужа не возникло лишних проблем. Ей пообещали, что мужа, возможно, освободят в течение дня.

Многие мужчины в Донецке опасаются того, что их могут забрать в одну из военных группировок. «Я совершенно не хочу умирать за ДНР», – говорит Роман Пригун, молодой повар 27 лет. «Большинство моих друзей сбежали с Донецка, чтобы избежать этого. Очень часто боевики пытаются «вправить мне мозги», называя меня трусом и предателем. Они на самом деле очень агрессивно настроены против тех, кто отказывается вступать в их ряды». Роман сказал, что остался в Донецке, потому что хочет сохранить свое рабочее место и у него нет никаких сбережений. «Во всяком случае, сейчас уже слишком поздно уезжать. Я знаю, что они не дают мужчинам призывного возраста возможности покинуть Донецк».

По словам министра обороны Украины Валерия Гелетея, силы сепаратистов сейчас насчитывают 15 тыс. бойцов. На стороне украинского правительства воюют более 40 тыс. солдат, при этом президент Петр Порошенко официально объявил о третьей волне частичной мобилизации в стране, чтобы увеличить эту разницу.

Россия объявлила о проведении военных учений на границе

Россия объявила в понедельник о начале учений возле границы с Украиной. По данным российских властей, воздушные учения с участием более 100 самолетов, среди которых есть бомбардировщики, истребители и вертолеты, проходят в центральных и западных регионах России. Они будут продолжаться неделю. Киев пока не отреагировал на это. Но, поддерживаемые западными союзниками, украинские власти регулярно обвиняют Россию в разжигании конфликта на востоке страны, заявляя, что она обеспечивает пророссийских сепаратистов человеческими и материальными ресурсами.

В марте Запад раскритиковал проведение первых наземных учений возле украинских границ. 8,5 тыс. солдат российских артиллерийских войск были дислоцированы возле российско-украинской границы. В мае Россия объявила о том, что отвела свои войска, но на прошлой неделе представители НАТО заверили, что Москва увеличила численность войск. Украина и Россия также спорят о причинах, по которым 438 украинских солдата пересекли границу в течение ночи. «Им надоела эта война, и они больше не хотели принимать в ней участие», – сказал пресс-секретарь российских пограничников. Украинские власти, которые пытаются вести переговоры о возвращении солдат, считают, что они попали на территорию России после того как в течение трех недель были зажатыми между границей на востоке и пророссийскими сепаратистами на западе.