Ющенко говорит, что БЮТ вместе с ПР собирает подписи за отставку Яценюка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, к сбору подписей под требованием об отставке Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады приобщились и союзники блока “Наша Украина – Народная самооборона” .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время совещания с председателями облгосадминистраций.

В.ЮЩЕНКО отметил, что как только по его инициативе была попытка включить в повестку дня ВР законопроект о госзакупках, две политические силы собрали подписи об отстранении председателя ВР от занимаемой должности. “Как ни парадоксально, эти подписи собрали наши союзники и наши оппоненты по Верховной Раде”, - сказал Президент.