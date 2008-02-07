Ющенко шокировали итоги января

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что инфляция, зафиксированная в Украине в январе в размере 2,9%, является самой большой за последние 7 лет и, по данным Нацбанка, годовой размер инфляции может составить 19,4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с главами областных государственных администраций.

По словам Президента, инфляция на продуктовом рынке с учетом алкогольных напитков составила 4,3%, без напитков - 4,4%, на рынке хлебопродуктов – 2,9% (хлеб – 3,9%), мясопродуктов – 3,8%, яиц – 6,6%, фруктов – 5,8%, овощей – 17,7%, картофеля – 11,7%.

“Я бы сказал, что это первый звонок и чрезвычайно серьезный. Это вызов, которого не было за последние 7-8 лет”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он сообщил, что сегодня обратился к правительству и Национальному банку с просьбой срочно разработать план антиинфляционных мер. “Из той записки, которую я получил от Национального банка, позиция следующая, рост инфляции в январе усилился до 2,9%, в годовом измерении - 19,4%”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что НБУ считает причинами роста инфляции реализацию негативных инфляционных ожиданий вследствие чрезмерной направленности бюджета на текущие расходы. В январе доходы бюджета выросли на 35%, расходы - на 75%, “денежные агрегаты все сократились, но колоссальная выброшена порция наличных денег”. “Залповые выплаты в конце 2007 года и в январе текущего, следующая причина, счета правительства за декабрь уменьшились на 12,6 млрд. грн., дефицит бюджета составил 13,6 млрд. грн., напомню, что заявленный дефицит на год – 18,8 млрд. грн. Ситуация, на мой взгляд, очень серьезная”, - подчеркнул Президент.

По его словам, в Украине наблюдается тенденция роста депозитов, есть доверие к национальной валюте, но параллельно с этим, если сейчас Минфин и НБУ не сделают “точечной и правильной реакции на возникшую ситуацию, она может стать серьезным испытанием для населения, бизнеса и всей национальной экономики”.

Президент призвал губернаторов объединить усилия, чтобы этот процесс был управляемым. “Вызовы остаются серьезными, начиная с того, что оптовая инфляция 2007 года висит над розничными ценами 2008 года. По оценкам экономистов, оптовая инфляция прошлого года составляет 23%. Нам все нужно сделать, чтобы встретить ее диверсифицировано как по отраслям, так и по времени, чтобы этот массив не перекинулся на розничную позицию, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что серьезным вызовом является и цена на энергоносители. Он попросил правительство проинформировать его, каким образом оно собирается бороться с этой проблемой. “Пока такой логики предложено не было, но я надеюсь, что в ближайшее дни это будет сделано”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО назвал проблемой номер один для национального и большинства региональных рынков - цены на продовольственном рынке. Президент отметил, что и в Давосе теме продовольствия было уделено особое внимание.

Президент подчеркнул, что до принятия изменений в бюджет 2008 года необходимо разработать “специализированный подход государственного внимания для развития продовольственного, в частности агропромышленного сектора”. В.ЮЩЕНКО подчеркнул недопустимость применения административных мер для ограничения цены. “Главное, чтобы мы сейчас не противопоставляли государственную политику бизнесу, который работает в этой сфере”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что решение проблем экономики через бюджетную политику будет самой большой ошибкой.

По его словам, в 2008 году цены на зернопродукцию снижаться не будут, а лишь повышаться. “Мир находится в серьезном дефиците по этой позиции, и фуражное, и продовольственное зерно должно стать визиткой Украины», - добавил он.

Президент попросил губернаторов проанализировать ситуацию на ценовом рынке в регионах, особенно в плане продовольствия, а также составить планы антиинфляционных мер на региональном уровне.