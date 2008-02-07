Кличко просит Луценко нанести еще один удар Черновецкому

Блок Виталия Кличко обращается к органам МВД и прокуратуры, которые расследуют ряд уголовных дел против чиновников КГГА, с призывом предупредить незаконную приватизацию стратегически важных коммунальных предприятий города.

Об этом говорится в заявлении блока по поводу действий команды Черновецкого, направленных на продажу 87 коммунальных предприятий города.

"После завершения тотального земельного передела команда Черновецкого перешла к финальному этапу своего "хозяйствования" – криминальной приватизации коммунального имущества города", - говорится в заявлении.

"Политика городской власти уже поставила город на грань социально-гуманитарной катастрофы. Ведь незаконными землеотводами город лишили резервных территорий для строительства и расширения дорожной и подземной инфраструктуры, мостов, рекреационных зон. Украдена даже территория, предназначенная для расширения зоны водозабора", - отмечают представители блока Кличко.

По их мнению, аргументы о неприбыльности таких КП как "Плесо", "Київзеленбуд", Святошинское и Дарницкое лесопарковые хозяйства по эксплуатации и ремонту путей являются "абсурдными".

"Нетрудно догадаться, что команду Черновецкого интересует не улучшение деятельности упомянутых КП, а исключительно недвижимость и территории, в частности 29 тысяч гектаров лесопарковых хозяйств и тысячи гектаров водных и прибрежных зон", - отмечают в блоке Кличко.

"Мы убеждены, что одним из первых решений нового большинства в Киевсовете должен стать мораторий на приватизацию стратегических предприятий столицы и проведение ревизии деятельности команды Черновецкого", - подчеркивается в заявлении.

Украинская правда