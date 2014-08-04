Военные могут применить оружие на отказ остановить автомобиль на блокпосту - Нацгвардия



Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

«Согласно законодательной базе, во время несения службы на блокпостах военнослужащие Национальной гвардии Украины имеют право проверять не только транспорт, но и пассажиров. При проверке документов, удостоверяющих личность граждан, прежде всего обращается внимание на подлинность документов, соответствие фотокарточки внешности личности, отметки о регистрации и другие данные. Если авто не останавливается по требованию, военнослужащие имеют право применить средство принудительной остановки и оружие: сначала предупредительные выстрелы вверх, а если авто не останавливается, имеют право вести огонь по колесам автомобиля», - сообщили в пресс-службе.

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В Нацгвардии также призвали граждан отнестись с пониманием и содействовать гвардейцам во время несения службы на блокпостах.