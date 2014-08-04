Международные эксперты продолжают работу на месте крушения "Боинга-777"

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ на странице организации в Twitter.

«Сегодня 8 наблюдателей ОБСЕ, 100 экспертов и поисковые собаки продолжают поиск останков жертв в зоне крушения», - говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе Министерства регионального развития подчеркнули, что специалисты смогли отправиться к месту падения самолета – в район Рассыпного после того, как террористы разблокировали движение их колонны.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в том числе все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

31 июля международным экспертам, прибывшим из Нидерландов и Австралии, удалось попасть на место крушения самолета.

3 августа в Харьков приехал автомобиль-рефрижератор с останками погибших, найденными во время обследования международными экспертами 1/5 площади, на которой разбросаны обломки самолета.