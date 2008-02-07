Стартует традиционный фестиваль «Вечера французского кино»

18-45 - в кинотеатре «Украина» стартует традиционный фестиваль «Вечера французского кино». Среди приглашенных на церемонию открытия Олег Скрипка, Андрей Курков, Юрий Макаров, Олесь Санин, Александр Шапиро, Владимир Горянский, группа «Esthetic Education» и др.Будет представлен первый фильм фестиваля - road-movie «Наследство» от создателей бестселлера «13» Гелы и Темура Баблуани. Телефоны: 8 099 4 800 444, 503 78 60.

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