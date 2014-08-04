В Киеве и области сегодня ожидается гроза - синоптики
14:43, 04 августа 2014Политика
3
В Киеве и Киевской области в ближайший час и до конца суток ожидается гроза.
В Киеве ожидается гроза / Фото: УНИАН
Об этом сообщает Гидрометцентр при ГосЧС.
"4 августа в ближайший час с сохранением до конца суток ожидается гроза", - говорится в сообщении, передает РБК-Украина.
Читайте такжеСегодня в Украине будет 37-градусная жара
Как сообщал УНИАН, в Киеве максимальная температура воздуха на этой неделе будет зафиксирована 4-5 августа, она составит 34-35 градусов. Вместе с тем, Кульбида ожидает, что 6-7 августа в столице температура несколько снизится – до 30-31 градуса. Однако с 8 августа температура снова поднимется до 34 градусов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter