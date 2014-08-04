ФРГ признала негативное влияние санкций ЕС против России на собственную экономику

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

“Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль признал, что секторальные санкции ЕС против РФ будут иметь негативные последствия для экономики Германии. В то же время он отметил, что сохранение мира и обеспечение безопасности в Европе намного важнее, чем потеря нескольких процентов возможного экономического роста”, - сказал Лысенко.

Читайте такжеЭкспорт из Германии в Россию упадет на 17%Как сообщал УНИАН, в конце июля лидеры Европейского Союза договорились о введении экономических санкций против России. Они касаются ограничения доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введение эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничения доступа России к технологий в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции против ряда физических лиц.