Румыния возлагает на РФ ответственность за дестабилизацию ситуации в Украине

13:44, 04 августа 2014
Политика
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Руководство Румынии возлагает на российскую власть всю ответственность за дестабилизацию ситуации на востоке Украины и не исключает ухудшения экономических отношений с РФ.

europarl.europa.eu

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал спикер информационного центра СНБО Украины Андрей Лысенко.

“Премьер-министр Румынии Виктор Понта не исключил возможность ухудшения экономических отношений Румынии и России, а также возложил на руководство РФ всю ответственность за дестабилизацию ситуации на востоке Украины”, - сказал Лысенко.

Читайте такжеРумыния первой из стран ЕС ратифицировала СА Украины, Грузии и МолдовыКак сообщалось, в конце июля лидеры Европейского Союза, в который входит и Румыния, договорились о введении экономических санкций в отношении России. Они касаются ограничения доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введение эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничение доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции в отношении ряда физических лиц.

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