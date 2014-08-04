Румыния возлагает на РФ ответственность за дестабилизацию ситуации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал спикер информационного центра СНБО Украины Андрей Лысенко.

“Премьер-министр Румынии Виктор Понта не исключил возможность ухудшения экономических отношений Румынии и России, а также возложил на руководство РФ всю ответственность за дестабилизацию ситуации на востоке Украины”, - сказал Лысенко.

Читайте такжеРумыния первой из стран ЕС ратифицировала СА Украины, Грузии и МолдовыКак сообщалось, в конце июля лидеры Европейского Союза, в который входит и Румыния, договорились о введении экономических санкций в отношении России. Они касаются ограничения доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введение эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничение доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции в отношении ряда физических лиц.