В Харькове обстрел военкомата предварительно квалифицирован как теракт - военная прокуратура
09:30, 04 августа 2014Политика
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В Харькове обстрел неизвестными здания областного военного комиссариата предварительно квалифицированный как теракт.
В Харькове неизвестные из огнемета и автомата обстреляли облвійськкомат - источник
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в военной прокуратуре.
Расследованием дела будет заниматься Служба безопасности Украины, процессуальным руководством - прокуратура Харьковской области.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 августа, около 02.35 неизвестные обстреляли облвоенкомат, расположенный по адресу: ул. Коцарская, 56.Читайте такжеХарьковский Бронетанковый завод обстреляли из огнемета – военная прокуратура
«Предварительно был выстрел из огнемету, вероятно «Шмель» российский, и очередь из автомата», - сказал собеседник агентства.
На фасадной части здания выбиты стекла, также повреждены двери учреждения.
На месте работают правоохранители. Подробности инцидента выясняются.
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