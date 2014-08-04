В Харькове обстрел военкомата предварительно квалифицирован как теракт - военная прокуратура

09:30, 04 августа 2014
Политика
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В Харькове обстрел неизвестными здания областного военного комиссариата предварительно квалифицированный как теракт.

солдат

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в военной прокуратуре.

Расследованием дела будет заниматься Служба безопасности Украины, процессуальным руководством - прокуратура Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 августа, около 02.35 неизвестные обстреляли облвоенкомат, расположенный по адресу: ул. Коцарская, 56.Читайте такжеХарьковский Бронетанковый завод обстреляли из огнемета – военная прокуратура

«Предварительно был выстрел из огнемету, вероятно «Шмель» российский, и очередь из автомата», - сказал собеседник агентства.

На фасадной части здания выбиты стекла, также повреждены двери учреждения.

На месте работают правоохранители. Подробности инцидента выясняются.

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