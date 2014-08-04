Бизнес Захарченко в Украине работает и до сих пор - Луценко

Об этом в эфире "Подробностей" заявил экс-глава МВД, советник президента Юрий Луценко, пишет Украинская правда.

"Верхушка", которая носила деньги непосредственно "Семьи" - Януковичу и его приближенным, срезана, а среднее звено продолжает зарабатывать", - отметил Луценко.

"Я знаю о том, что существует "черный" бизнес "Семьи" Януковича и его приближенных. Относительно бизнеса Захарченко - в первую очередь речь шла о "конвертационных центрах", - добавил Луценко.

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По его словам, "верхушка этого бизнеса или в бегах, или отошла от дел, а среднее звено начало восстанавливать эту систему".

"Надеяться, что новый глава фискальной службы, или новый премьер или вице-премьер сможет это сам изменить - невозможно. Нужно менять систему, налоговое законодательство", - добавил экс-глава МВД.