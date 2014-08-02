Российская авиация вновь нарушила воздушное пространство Украины

Россия продолжает нарушать воздушное пространство на границе с Украиной.

Об этом сообщается на странице информационно-аналитического центра СНБО.

"Сегодня в час дня пограничный наряд на направлении н.п Миллерово (РФ) - Благовещенка (Луганская область) зафиксировал пролет до 3 км над территорией Украины двух российских военных вертолетов МИ-24", - отмечается в сообщении.

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Кроме этого, два российских истребителя МиГ-29 совершили полет вдоль государственной границы Украины. По данным радиоперехвата, они совершили вылет с аэродрома Таганрог в 12-45.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице Facebook.

"Российские самолеты были выявлены и зафиксированы средствами украинской радиолокационной разведки в 13-16", - отмечают в пресс-центре.

Маршрут движения был следующим - населенные пункты Куйбышево, Лисогорка, Матвеев Курган. В общем полет россиян длился 45 минут. В 14-02 радиолокационной разведкой Вооруженных Сил Украины был потерян контакт с целями. По данным радиоперехвата в 14-25 российские истребители совершили посадку на базовом аэродроме Таганрог.

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Ситуация на украинско-российской границе остается сложной. С территории РФ продолжается артиллерийско-минометный обстрел позиций сил АТО.

Так, сегодня в полдень со стороны российского населенного пункта Селезнев, примерно в 1,5 км от линии границы, пограничники Донецкого отряда зафиксировали 2 артиллерийских выстрела по территории Украины, сообщает пресс-центр АТО.