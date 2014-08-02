За прошедшую ночь потерь среди сил АТО нет (исправлено)
За прошедшую ночь на востоке Украины, где украинские силовики продолжают проводить антитеррористическую операцию (АТО) против террористов, потерь среди украинских военных нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.
«За прошедшую ночь потерь среди сил АТО нет», - сообщил Лысенко, не уточнив потери со стороны российских наемников.
Читайте такжеВ бою под Шахтерском погибли 10 украинских десантниковКак сообщал УНИАН, Россия не прекратила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине и продолжает развертывать свои вооруженные силы на границе с Украиной.
В ночь на 2 августа группа российских террористов пыталась незаконно попасть из России на территорию Украины в районе населенного пункта Васильевка в Донецкой области, однако украинские пограничники воспрепятствовали этому.
В июле украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской области. При этом военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.