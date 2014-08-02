За прошедшую ночь потерь среди сил АТО нет (исправлено)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.

«За прошедшую ночь потерь среди сил АТО нет», - сообщил Лысенко, не уточнив потери со стороны российских наемников.

Читайте такжеВ бою под Шахтерском погибли 10 украинских десантниковКак сообщал УНИАН, Россия не прекратила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине и продолжает развертывать свои вооруженные силы на границе с Украиной.

В ночь на 2 августа группа российских террористов пыталась незаконно попасть из России на территорию Украины в районе населенного пункта Васильевка в Донецкой области, однако украинские пограничники воспрепятствовали этому.

В июле украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской области. При этом военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.