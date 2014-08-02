Одесский губернатор не рекомендует никому расшатывать ситуацию в регионе

Губернатор Одесской областной государственной администрации Игорь Палица заявляет, что не рекомендует никому расшатывать ситуацию в регионе и желающим это сделать предлагает «проверить наличие медицинской страховки».

Об этом Палица написал на своей странице в Facebook в связи с распространением в социальных сетях письма руководства регионального управления СБУ на имя мэра Одессы Геннадия Труханова о готовящихся в городе провокациях.

«Очень много вопросов и переживаний по поводу 2 августа! Много истерии и нагнетания. Все будет мирно и спокойно, не переживайте! Большой совет тем, кто может захотеть поиграть в нестабильность – проверьте наличие медицинской страховки, и останьтесь дома!», - написал губернатор.

Как сообщал УНИАН, в Одессе руководство СБУ предупредило мэра города Труханова о возможных массовых беспорядках и захватах зданий горсовета и облгосадминистрации в ближайшую субботу, 2 августа. В отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области сообщили, что 2 и 3 августа в Одессе, на Куликовом поле, планируется проведение массовых мероприятий.

Общественный порядок 2-3 августа будут обеспечивать 1,5 тыс. милиционеров - около 700 сотрудников ежедневно.