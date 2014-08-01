Порошенко подчеркивает, что нельзя допустить политического кризиса после выборов в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

Порошенко выразил убеждение, что во время выборов будут избраны "абсолютно новые лидеры".

Читайте такжеПорошенко: Украина не откажется от Крыма за любые деньги

"Мы сегодня не должны допустить в результате парламентских выборов жесткого внутриполитического кризиса. И я уверен, что нам удастся этого избежать", - сказал он и прибавил, что он, как президент, будет делать все, чтобы это обеспечить.

Таким образом, от выборов он ожидает "мощного, эффективного, прозрачного, нового, с новыми лицами, проевропейского, антикоррупционного, проукраинского большинства", которое будет ответственным и сможет проводить реформы, которые, в частности, изложены в Соглашении об ассоциации с ЕС.