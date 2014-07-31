Эксперты ОБСЕ осматривают место падения "Боинга"

Об этом сообщает Государственная комиссия по расследованию крушения самолета Boeing 777 «Малазийских авиалиний».

Как отмечается в сообщении, «по состоянию на 14.00 31 июля 2014 года группа международных экспертов миссии ОБСЕ прибыла на место падения самолета. Они осуществляют совместный осмотр территории, где находятся обломки, с целью организации дальнейшего расследования Международной миссией защиты расследования под председательством представителей Нидерландов».

Накануне, пытаясь попасть на место трагедии, эксперты миссии в течение нескольких дней сталкивались с провокациями террористов, преследовавших цель помешать расследователям добраться к месту трагедии. Сегодня утром эксперты прибыли в Дебальцево, где были предупреждены террористами о невозможности дальнейшего продвижения к месту расположения обломков из-за боевых действий. Однако информация о боевых действиях на этой территории была опровергнута представителями украинских военных.

Читайте такжеБоевики не соблюдают "день тишины" в районе катастрофы Boeing-777 - штаб АТО«Сепаратисты отказались гарантировать безопасность экспертов миссии ОБСЕ и соответствующее сопровождение на территории, которую они контролируют. Миссией ОБСЕ было принято решение продолжить продвижение к месту трагедии, несмотря на потенциальную опасность на этой территории со стороны неконтролируемых банд террористов и криминальных группировок», говорится в сообщении.

Читайте такжеЭксперты из Нидерландов и Австралии прибыли на место падения "Боинга"Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на его борту, погибли.