Главе харьковской "Свободы" сожгли автомобиль

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облорганизации ВО «Свобода», автомобиль, который был припаркован возле дома Дебелого в районе бассейна «Локомотив», полностью сгорел сегодня ночью.

Читайте также: В Одессе сожгли автомобиль лидера местного Евромайдана

В партии сообщили, что в правоохранительные органы направлены соответствующие заявления с указанием подозрений по поводу заказчиков и исполнителей преступления. «Свобода» связывает это преступление с профессиональной и политической деятельностью Дебелого.

«Я уверен, что поджог моего автомобиля связан с нашими последними действиями. Допускаю, что причиной является принципиальная позиция министерства АПК и моя, как советника министра Швайки (министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка - УНИАН), которую мы заняли по поводу государственного предприятия академии аграрных наук Украины «Красный октябрь», - отметил Дебелый. "Очевидно, что бессильные оппоненты пытаются действовать старыми методами и запугать меня. Но как мы не боялись их раньше, так не страшно нам и сейчас», - отметил он, комментируя инцидент.

Председатель городской "Свободы" также не исключил, что мотивом преступления могла стать и месть. «Поскольку около месяца назад по моей инициативе был уволен руководитель одного из лесных хозяйств в Харьковской области. Его работа была признана неудовлетворительной Агентством лесных ресурсов и охотничьих угодий Украины как на центральном, так и на местном уровнях», - сказал Дебелый.

«В любом случае, этот поджог не достиг своей цели. Меня это только стимулирует к еще более активным действиям, а по поводу материального ущерба отмечу, что мой автомобиль был застрахован, еще когда проходили массовые поджоги транспортных средств свободовцев во время Революции достоинства. Поэтому, даже в этом вопросе злоумышленникам не удалось мне существенно навредить», – сказал он.

В милиции этот факт пока не комментируют.