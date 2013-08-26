В Ужгороде сожгли автомобиль депутата-регионала (фото)

Как сообщает ТСН, "BMW-750" депутата Ужгородского городского совета подожгли в 1.30 ночи у его дома.

После осмотра места происшествия милиция сделала вывод, что это был поджог. По данному факту открыли уголовное производство.

По информации ресурса Мукачево.net, авто принадлежало депутату городского совета от Партии регионов (от микрорайона Горяны) Михаилу Чурило. Издание уточняет, что авто новенькое.