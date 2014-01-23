В Одессе сожгли автомобиль лидера местного Евромайдана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», по словам Осипенко, вместе с его автомобилем сгорело еще три машины.

«В мирном городе Одессе против активистов развязана война, - прокомментировал произошедшее Остапенко. – Вчерашние наскоки «титушек» во время проведения митинга «Мы против диктатуры» возле ОГА, блокирование наших автобусов, везущих медикаменты на Майдан в Киев, и вот теперь сожженные машины, - всё это говорит о том, что линия фронта уже в Одессе. Власти взяли плохой пример с Киева, Харькова и других городов Украины и первыми развязали боевые действия в нашем городе».

Остапенко написал заявление в милицию о поджоге автомобилей.

После разгона одесского Евромайдана 25 ноября 2013 года депутат горсовета Остапенко вместе с депутатом облсовета Сергеем Веселовым проводят встречи на Евромайдане у памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре в формате общественных приемных граждан.