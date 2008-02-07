Заявление: отстранение руководства ФГИУ противоречит законодательству

Фонд государственного имущества Украины отмечает, что “все намерения правительства из отстранения от работы руководства Фонда противоречат законодательству и не могут быть осуществлены”. Об этом идет речь в заявлении Фонда государственного имущества Украины, переданном УНИАН пресс-службой Социалистической партии Украины. (УНИАН: председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК является первым секретарем Киевского городского комитета СПУ, членом политисполкома Политсовета СПУ.)

В заявлении отмечается, что “в связи с сегодняшними заявлениями руководства правительства об отстранении от обязанностей руководства Фонда государственного имущества Украины, Фонд считает необходимым предоставить разъяснение относительно его статуса и принципов деятельности, а также процедуры решения кадровых вопросов”.

Так, относительно статуса Фонда ФГИУ отмечает: Указом Президента Украины от 15.12.1999 г. № 1573/99 “Об изменениях в структуре центральных органов исполнительной власти” с целью совершенствования структуры органов исполнительной власти и повышения эффективности государственного управления, утверждена Схема организации и взаимодействия центральных органов исполнительной власти, где Фонд государственного имущества Украины отнесен к центральным органам исполнительной власти со специальным статусом. Однако, Указом Президента Украины от 30.01.2007 г. № 56/2007 “Вопрос Фонда государственного имущества Украины” внесено изменение в Схему организации центральных органов исполнительной власти, которым Фонд государственного имущества Украины исключен из этой системы.

Относительно служебного расследования ФГИУ отмечает, что “принятие решения о проведении служебного расследования относительно председателя Фонда не входит в компетенцию Кабинета Министров Украины”.

Как идет речь в заявлении, в соответствии с п. 2 Постановления КМ Украины от 13.06.2000 № 950 “Об утверждении Порядка проведения служебного расследования относительно государственных служащих”, решение о проведении служебного расследования принимается высшими должностными лицами Украины, первым вице-премьер-министром Украины, руководителем государственного органа (должностным лицом), который назначил на должность государственного служащего, относительно которого должно проводиться служебное расследование, руководителем органа, в котором работает государственный служащий.

“Учитывая то, что голова Фонда государственного имущества Украины назначена согласно Указу Президента Украины “О назначении В.СЕМЕНЮК председателем Фонда государственного имущества Украины” от 13 апреля 2005 года № 635, вопрос относительно принятия решения о проведении служебного расследования относительно председателя Фонда не входит в компетенцию Кабинета Министров Украины, - идет речь в заявлении. - А учитывая то, что согласно ст. 85 Конституции Украины, исключительно к полномочиям Верховной Рады Украины принадлежит назначение председателя Фонда государственного имущества Украины, решение о проведении служебного расследования (если на то есть причины) принимается Верховной Радой Украины”.

Также ФГИУ отмечает, что в соответствии с Законом Украины “О Кабинете Министров Украины” от 21.12.2006 г. № 514-V, Кабинет Министров Украины не наделен полномочиями, относительно назначения/освобождения или отстранения председателя Фонда государственного имущества Украины. Согласно этому закону, премьер-министр Украины вносит на рассмотрение Верховной Рады Украины представление о назначении председателя Фонда государственного имущества Украины (ст.45 данного закона). В соответствии со ст. 85 Конституции Украины, исключительно к полномочиям Верховной Рады Украины принадлежит назначение председателя Фонда государственного имущества Украины и, соответственно, и освобождение его от занимаемой должности.

В соответствии со ст. 23 Закона Украины “О Кабинете Министров Украины”, КМ Украины назначает на должность и освобождает от должности по предоставлению премьер-министра Украины в соответствии с предложениями членов Кабинета Министров Украины, к сфере направления и координации которых принадлежат центральные органы исполнительной власти, - первых заместителей и заместителей руководителей этих органов.

А учитывая то, что согласно Указу Президента Украины от 30.01.2007 г. № 56/2007 “Вопрос Фонда государственного имущества Украины” внесено изменение в Схему организации центральных органов исполнительной власти, которым Фонд государственного имущества Украины исключен из перечня центральных органов исполнительной власти, – освобождение или назначение заместителей председателя Фонда выходит за пределы полномочий Кабинета Министров Украины, идет речь в заявлении Фонда государственного имущества Украины.