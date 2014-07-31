Путин может сам отказаться от Крыма при определенных условиях - эксперт

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сказал бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бывший заместитель председателя СБУ Александр Скипальский.

Отвечая на вопрос, может ли случиться так, что президент России Путин откажется от Крыма, он сказал: «Может, если Россия начнет входить в экономический штопор, если Россию додавит международное сообщество, если Путин изменит свою точку зрения, такой вариант возможен».

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По словам Скипальского, такой вариант возможен и в том случае, если улучшатся отношения между Украиной и Россией, или Путин отойдет от дел.

«Но мечтать, что на сегодняшний день... абсолютно у меня нет ни одного процента, что Путин откажется, и позволит Украине вернуть Крым», - добавил эксперт.