"День тишины" в зоне падения Боинга завершится в полночь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Так называемый «день тишины» заканчивается в 00.00», - заявил он.

Секретарь СНБО уточнил, что для прекращения боевых действий в зоне АТО были выделены сутки.

Читайте такжеЭксперты ОБСЕ осуществляют осмотр места падения "Боинга"«Террористы уже дважды нарушили этот «день тишины». О потерях или ранениях у нас пока нет информации», - добавил Лысенко

Как сообщал УНИАН, сегодня в зоне падения малайзийского самолета «Боинг 777» объявлен день ОБСЕ - «день тишины».

В сообщении пресс-центра АТО отмечалось, что «день тишины» объявлен на требование генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о прекращении боевых действий вблизи места катастрофы «Боинга 777» на Донетчине, в зоне проведения АТО.

«Это сделано с целью обеспечить полноценную работу международных экспертов в зоне падения пассажирского самолета «Боинг 777», - сказано в сообщении.

31 июля войска, участвующие в активной фазе АТО, не ведут боевых действий, кроме защиты собственных позиций от нападения.

Однако, отмечают в пресс-центе АТО, российские наемники не придерживаются никаких международных договоренностей и требований. В частности в 9.00 они обстреляли из двух установок БМ-21 «Град» населенный пункт Переможное Лутугинского района.