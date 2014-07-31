Financial Times: Украинский кризис показал недостатки НАТО, предупреждают члены британского парламента

В своей статье на сайте Financial Times Джим Пикард пишет, что кризис в Украине подчеркнул серьезные недостатки в НАТО, включая ее командные и контрольные структуры, ее способность прогнозировать нападения и готовность своих сил, предупреждают члены парламента в своем чрезвычайно критичном докладе в четверг.

Комитет обороны Палаты общин утверждает, что недавние события в Крыму, который был аннексирован Россией, и на востоке Украины, где поддерживаемые Россией сепаратисты разжигают гражданскую войну, должны стать «тревожным звонком» для западных государств.

Он настаивает на том, чтобы альянс «реорганизовал» свои потенциальные возможности для защиты от непрямых, сомнительный военный действий в будущем.

«Мы не уверены, что НАТО или правительство Великобритании полностью осознают последствия этой угрозы», сказал Рори Стюарт, председатель комитета.

Североатлантический альянс был создан США и их европейскими союзниками после второй мировой войны, в основном, для сдерживания советского экспансионизма.

Это была цель, значение которой, казалось, уменьшилось после падения Берлинской стены и распада СССР – но отношения в последние месяцы резко ухудшились.

Во вторник западные государства согласились на самые жесткие санкции против России за последние поколения, которые направлены на финансовую, энергетическую и оборонную отрасли Москвы. Эти меры были ускорены сбиением самолета МН17 малазийских авиалиний, в котором большинство обвиняет пророссийские военные группы.

Несмотря на эти согласованные действия, члены парламента предупреждают, что НАТО теперь может не хватить «коллективной политической воли», чтобы предпринять согласованные меры для предотвращения атак на государства альянса.

В докладе говорится, что последние события подняли перспективу, «однако маловероятную», российского нападения на члена НАТО с помощью своей секретной тактики, примененной в Крыму и в восточной Украине, включающей в себя кибер-атаки и незаконные вооруженные формирования, которых держат на расстоянии.

«Риск обычной атаки на РФ на государство-члена НАТО мал, но НАТО должна сделать гораздо больше, чтобы предотвратить такой риск», говорят члены парламента.

«Риск нетрадиционного нападения с использованием тактики «сомнительных приемов ведения войны», примененной в Украине и не только, по-прежнему мал, но становится более вероятным, и ему, возможно, еще сложнее будет противостоять».

Представители НАТО соберутся в сентябре в Южном Уэльсе на саммит, где Россия, Ирак и Афганистан, вероятно, станут предметом интенсивного обсуждения.

Комитет обороны призывает к «радикальной реформе», чтобы позволить группе реагировать на все более сложные, неопределенные и опасные угрозы.

Это потребует заблаговременное размещение военной техники в странах Балтии, постоянное присутствие войск НАТО на учениях в Балтийском море и возобновлению крупномасштабных военных учений, которые включают всех членов альянса.

Реформы также могут включать создание «постоянных резервных сил» для альянса, наряду с улучшениями уже существующих сил быстрого реагирования, предлагают члены парламента.

Мистер Стюарт сказал, что депутаты не были уверены, было ли НАТО готово к небольшой, но значимой угрозе со стороны России.

«НАТО слишком несерьезно воспринимало угрозу от России, и оно не очень хорошо подготовлено», сказал он.

«Еще хуже то, что характер российской тактики стремительно меняется, включая кибер-атаки, информационные войны, поддержу незаконных сепаратистских групп, в которые входят гражданские лица и российский спецназ, который работает без отличительных знаков».

Майкл Фэллон, министр обороны, заявил в ходе визита в Варшаву на этой неделе, что Великобритания отправит 1300 солдат для участия в военных учениях НАТО под названием «Черный орел», которые будут проходить в Польше этой осенью.

"Это правильно, что члены НАТО и партнеры демонстрируют нашу приверженность коллективной безопасности наших союзников в Восточной Европе", сказал он.