Германия призывает допустить экспертов на место катастрофы "Боинга"
Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмаер считает "недопустимым" дальнейшее блокирование доступа международных экспертов на место катастрофы малайзийского авиалайнера в Донецкой области.
Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении Штайнмаера, которым располагает УНИАН.
"Призываем все стороны предоставить наблюдателям ОБСЕ и международным экспертам свободный доступ к месту катастрофы рейса MH17", - отметил Штайнмаер.
"Это недопустимо, что две недели не были должным образом похоронены все погибшие, тела которых остаются на месте катастрофы", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на его борту, погибли.
В Украину прибыли международные эксперты для участия в расследовании падения сбитого самолета.
В то же время эти эксперты, представители ОБСЕ, а также полицейские из Нидерландов и Австралии, с 27 июля не могут попасть на место падения самолета из-за продолжающихся боевых действий.
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Как сообщает пресс-центр АТО, 31 июля в зоне падения самолета «Боинг 777» объявлен день ОБСЕ – «день тишины».
«Это сделано с целью обеспечить полноценную работу международных экспертов в зоне падения пассажирского самолета «Боинг 777», - сказано в сообщении.
Читайте такжеТеррористы снова не допустили международных экспертов на место падения "Боинга"31 июля войска, которые принимают участие в активной фазе АТО, не ведут боевых действий, кроме защиты собственных позиций от нападения.
Однако, замечают в пресс-центе АТО, нанятые российскими террористами боевики не придерживаются никаких международных договоренностей и требований.