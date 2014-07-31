Германия призывает допустить экспертов на место катастрофы "Боинга"

Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении Штайнмаера, которым располагает УНИАН.

"Призываем все стороны предоставить наблюдателям ОБСЕ и международным экспертам свободный доступ к месту катастрофы рейса MH17", - отметил Штайнмаер.

"Это недопустимо, что две недели не были должным образом похоронены все погибшие, тела которых остаются на месте катастрофы", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на его борту, погибли.

В Украину прибыли международные эксперты для участия в расследовании падения сбитого самолета.

В то же время эти эксперты, представители ОБСЕ, а также полицейские из Нидерландов и Австралии, с 27 июля не могут попасть на место падения самолета из-за продолжающихся боевых действий.

Читайте такжеБоевики не соблюдают "день тишины" в районе катастрофы Boeing-777 - штаб АТОПри этом президент Украины Петр Порошенко объявил одностороннее прекращение огня в радиусе 20 километров от места падения самолета.

Как сообщает пресс-центр АТО, 31 июля в зоне падения самолета «Боинг 777» объявлен день ОБСЕ – «день тишины».

«Это сделано с целью обеспечить полноценную работу международных экспертов в зоне падения пассажирского самолета «Боинг 777», - сказано в сообщении.

Читайте такжеТеррористы снова не допустили международных экспертов на место падения "Боинга"31 июля войска, которые принимают участие в активной фазе АТО, не ведут боевых действий, кроме защиты собственных позиций от нападения.

Однако, замечают в пресс-центе АТО, нанятые российскими террористами боевики не придерживаются никаких международных договоренностей и требований.