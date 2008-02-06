Звягильский ушел с должности гендиректора шахты им. Засядько
17:54, 06 февраля 2008Политика
2183
Совет арендаторов возглавляет, как и раньше
Народный депутат Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ сложил полномочия генерального директора шахты им. А. Засядько.
При этом он сохранил за собой пост председателя совета арендаторов предприятия. Информацию об этом УНИАН подтвердил источник на шахте, пожелавший остаться неназванным.
По информации собеседника агентства, решение о сложении полномочий гендиректора шахты Е.ЗВЯГИЛЬСКИМ было принято на заседании совета арендаторов предприятия на прошлой неделе.
Источник также уточнил, что исполняющим обязанности гендиректора шахты назначен бывший директор шахты по экономике Павел ФИЛИМОНОВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter