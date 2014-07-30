National Post: откуда украинские сепаратисты берут оружие – подробное расследование

В статье под названием «Откуда украинские сепаратисты берут оружие – подробное расследование», опубликованной в канадской газете National Post, Томас Гроув и Уоррен Стробел пишут, что в последний день мая ракета класса «земля-воздух» была выписана из военной базы под Москвой, где она хранилась более 20 лет.

Аккуратная запись на кириллице, сделанная в оружейном журнале Минобороны России, которую видели корреспонденты Reuters, говорит о том, что ракета для переносного зенитного ракетного комплекса «Игла», была предназначена для базы в Ростове, в 50 км от границы с Украиной. В этой области, по словам американских чиновников, находится лагерь для подготовки украинских боевиков.

Три недели спустя эта ракета вместе с формуляром была обнаружена на востоке Украины, когда правительственные войска захватили ее у пророссийских сепаратистов.

Этот формуляр объемом больше двадцати страниц свидетельствует о том, что ракета 03181 была взята на вооружение 21 мая 1993 г. и до 2005 г. регулярно проходила проверку боеготовности. Подпись, одобрявшая ее отправку в Ростов, скреплена печатью Минобороны России.

Копию формуляра передали одному из дипломатов в Киеве. Reuters не смог проверить его подлинность у российских военных, а Москва не раз отрицала, что она вооружает сепаратистов в Украине.

ПЗРК «Игла» и его формуляр – одно из многих свидетельств того, что оружие поставляется из России в Украину. Интервью с американскими чиновниками, дипломатами в Киеве и российскими военными аналитиками доказывают, что поток оружия хорошо налажен, поставки не прекращаются. Эти люди говорят, что оружие – от легкого до бронетранспортеров, танков и сложных ракетных установок – бесконечным потоком поставляется в Украину с мая, разжигая насилие.

Во время интервью для Reuters на прошлой неделе один из лидеров сепаратистов допустил, что Россия могла поставить мятежникам ракетные комплексы «Бук», которые использовали для того, чтобы сбить самолет Малазийских авиалиний. В результате крушения гражданского пассажирского самолета на востоке Украины 17 июля погибли почти 300 человек.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сказал Reuters: «Я знал, что один «Бук» доставили из Луганска... Об этом я слышал. Я думаю, что его вернули. Потому что об этом я узнал в тот же момент, когда я узнал, что случилась эта трагедия (крушение самолета). Скорее всего, его вернули для того, чтобы убрать доказательства его присутствия».

Трое американских чиновников сказали, что поток оружия из России значительно увеличился несколько недель назад в ответ на успехи украинских военных, в том числе на взятие Славянска, который был форпостом сепаратистов на востоке страны. В новых поставках были системы противовоздушной обороны, предназначенные для того, чтобы бороться с военно-воздушными силами Украины, говорят чиновники.

«Если проследить рост поставок... в последние недели, закончившийся этой трагедией, это точно было ответом на успехи украинских сил», – сказал высокопоставленный американский чиновник, который, как и другие, говорил на условиях анонимности.

Москва, которая заявляла, что хочет сотрудничать и помогать международному расследованию крушения малазийского самолета, отрицала отправку ракетных комплексов «Бук» мятежникам и заявила, что Вашингтон пытается дестабилизировать ситуацию в России, используя события в Украине.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на этой неделе сказал, что Москва надеется на то, что наблюдатели от ОБСЕ будут размещены на пунктах пропуска на российско-украинской границе, чтобы развеять подозрения в том, что Россия помогает мятежникам.

«Надеюсь, что это позволит развеять подозрения, которые нам периодически высказывают, о том, что эти пункты пропуска, контролируемые с украинской стороны мятежниками, якобы используются для массивной переброски войск и оружия из России в Украину», – сказал он.

Пророссийские сепаратисты в Украине утверждают, что захватили большую часть оружия на украинских военных складах или в боях с правительственными войсками.

В течение нескольких недель после аннексии Крыма Россией в марте на восточной и южной границах Украины возникла напряженность. Украинская погранслужба сообщала о том, что остановила тысячи российских граждан, которые пытались попасть на украинскую территорию с оружием и сумками, набитыми камуфляжем.

Сепаратисты начали вести обстрел пограничных позиций украинских войск, по словам украинских чиновников. 29 мая Станично-Луганский пограничный отдел в Луганской области был атакован примерно 300 боевиками с автоматами и гранатометами. После пяти дней противостояния мятежники взяли пост под свой контроль. Им удалось захватить и несколько других пограничных подразделений и пунктов пропуска вдоль российско-украинской границе протяженностью более 2000 км.

Сепаратисты получили возможность переправлять в Украину людей и оборудование практически без препятствий.

За этим последовали еще более смелые атаки на украинские объекты. Например, 14 июня сепаратисты сбили украинский транспортный самолет Ил-76 во время посадки недалеко от Луганска. Все 49 человек, которые находились на борту самолета, погибли, а пшеничные поля рядом с деревней Новоанновка засыпало обугленными фрагментами фюзеляжа и двигателей.

Оружие, которое было использовано в тот день, как позже рассказывали сепаратисты, было переносным зенитно-ракетным комплексом «Игла», сокращенно – ПЗРК.

Происхождение оружия остается неясным. Нет свидетельств того, что оно связано с ПЗРК «Игла», захваченным украинскими войсками вместе с формуляром неделей позже. Эти комплексы широко использовались в Афганистане, Чечне и Боснии в 1990-х годах, их легко перемещать, и они широко распространены на востоке Украины. На видеозаписях, размещенных в интернете 7 июля, после того как украинские войска вытеснили сепаратистов из Славянска, были видны ящики с отметкой 9М39, – модель ракеты, использующейся в ПЗРК «Игла» – складированные в подвале городской мэрии.

На следующий день после того, как был сбит Ил-76, лидер самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов взял на себя ответственность за атаку.

«Я не могу вам сообщить больше никаких подробностей относительно Ил-76, но еще раз повторяю, что Ил-76 был сбит именно нашими бойцами, противовоздушной обороной Луганской народной республики», – говорит Болотов, одетый в камуфлированную футболку, на видеозаписи, размещенной на YouTube.

В то время, по словам командира, сепаратисты в Луганске контролировали около 80 км границы от Должанского до Изварина, но отрицали поставки оружия из России, утверждая, что отвоевали его у украинской армии или изъяли из оружейных комнат в захваченных отделениях милиции.

Командир одного из отрядов мятежников в Славянске, представившийся Антоном, также сказал, что ПЗРК «Игла», использовавшийся для атаки на Ил-76, был не российским, а захваченным украинским оружием. Он отказался говорить о том, получали ли сепаратисты другое оружие из России.

Сторонник российских сепаратистов из Луганска Александр Гуреев сказал Reuters на прошлой неделе, что мятежники захватили свое оружие на местных военных складах.

«Нам нужно было нарастить наш арсенал, – сказал он. – Если у тебя малокалиберное оружие, а по тебе стреляют из гаубиц, это неправильно. Но сейчас они получают от нас из гаубиц, минометов и танков. Теперь им есть над чем задуматься».

Он отказался говорить о происхождении тяжелого оружия, но сказал, что мятежники были «в восторге», когда сбили Ил-76. «Это было так, как будто в городе был праздник. Люди думали, что все изменится, и что после такого успеха люди перестанут погибать в этом конфликте».

Он сказал, что луганские мятежники решили расположить зенитчиков в аэропорту в отместку за гибель, по меньшей мере, восьми человек во время того, что, как они считают, было украинским авиаударом по штабу мятежников в Луганске.

«Они просто летали над нами, нас уже это все достало и мы решили, что будем стрелять по всему, – сказал он. – Мы просто сбивали все, что летало над нами в небе».

Не все верят утверждениям сепаратистов, что их оружие было захвачено у украинских военных.

По словам одного из дипломатов, оружие начало регулярно поступать из России примерно с момента проведения референдума о независимости в Крыму в марте. В последние несколько недель количество поставок сильно возросло, как он считает, «в ответ на падение Славянска». В том числе были переданы танки Т64 со складов старого оружия, списанного после распада Советского союза.

Независимый российский военный аналитик Антон Лавров считает: «Было бы глупо отрицать поддержку сепаратистов из России. Принципиальным вопросом остаются масштабы этой поддержки».

Он сказал, что у пророссийских сепаратистов, как оказалось, есть Камаз «Мустанг» – военный грузовик, который не используется и не продается в Украине. Reuters не смог проверить эту информацию в других источниках.

«В середине июня была серьезная эскалация конфликта, когда у сепаратистов начало появляться тяжёлое вооружение, включая танки и артиллерию, в таких количествах, что уже трудно было бы утверждать, что это оружие было конфисковано с украинских складов».

Другой независимый российский военный аналитик Александр Гольц также полагает, что мятежники получали оружие из России. Он назвал это «старыми советскими вооружениями». Аналитик сказал, что ракетные комплексы были замечены в самом начале конфликта, в апреле или в начале мая.

Вашингтон не сомневается в том, откуда появилась большая часть оружия. Как минимум 20 танков и бронетранспортеров пересекли границу Украины со стороны России с момента падения самолета Малайзийских авиалиний, сообщил высокопоставленный чиновник американской разведки.

На брифинге 22 июля представители спецслужб США обнародовали снимки, сделанные с помощью спутников, на которых, как они считают, изображена тренировочная база, на которой готовят украинских сепаратистов, недалеко от российского Ростова-на-Дону. Фотографии позволяют предположить возросшую активность на этой базе между 19 июня и 21 июля.

37-летний доброволец из Москвы Валерий Колоцей говорит, что воевал на стороне сепаратистов в Луганской области в течение нескольких недель в мае и июне. Он сказал, что связался с другими добровольцами через социальную сеть «ВКонтакте». По его словам, они встречались в Ростовской области, где, как считают американские чиновники, находится тренировочный лагерь пророссийских боевиков.

По словам Колоцея, у группы мятежников, к которой он присоединился, был всевозможный арсенал оружия, в том числе миномет 1944 года выпуска.

Еще до крушения малазийского самолета разведывательные службы США неоднократно предупреждали о том, что Россия снабжает мятежников тяжелым оружием, в том числе ракетами, как сообщили представители американских спецслужб.

По их словам, перед крушением самолета США стало известно, что у сепаратистов есть зенитные комплексы «Бук», но американцы полагали, что они неисправны. Чиновники также признали, что разведывательные службы США не знают, кто запустил сбившую самолет ракету, а также каким образом и когда ракета оказалась в руках у сепаратистов.

Президент России Владимир Путин твердо отрицал, что его страна вовлечена в конфликт и причастна к крушению малазийского боинга. Путин и сепаратисты обвиняли Украину в катастрофе, а некоторые утверждали, что пассажирский лайнер был сбит украинскими военными.

Украина отвергала подобные обвинения. Пресс-секретарь штаба АТО Владислав Селезнев сказал: «У украинской армии есть переносные ракетные комплексы типа «Игла» и «Оса», и комплекс «Бук». Тем не менее, они не используются в ходе этой операции, поскольку в них нет нужды». По его словам, у мятежников нет авиации.

Несмотря на трагедию, произошедшую с малазийским самолетом, признаков того, что конфликт утихает, практически нет. Еще один американский чиновник сказал: «Некоторые факты указывают на то, что некоторые группировки мятежников считают, что Москва их предала, что она делает (для них) недостаточно. Другим не нравятся методы управления». Он сказал, что некоторые мятежники побаиваются того, что боевые действия «вышли из-под контроля».

Александр Моцик, посол Украины в США, сказал в интервью Reuters, что его страна располагает доказательствами того, что Россия планирует передать мятежникам новую мощную систему залпового огня, известную как «Торнадо».

Согласно военным интернет-ресурсам, система впервые поступила на службу в начале этого десятилетия и является модернизированной российской системой залпового огня «Град».

Доказательством этого, по словам Моцика, являются снимки, сделанные с помощью спутников, а также записи перехваченных телефонных переговоров. Он не стал рассказывать подробностей.

О потоке оружия из России в восточную Украину он сказал: «После того как был сбит гражданский авиалайнер, ничего не изменилось».