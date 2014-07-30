Поляки решили не судить украинца, пойманного на перевозке касок через границу

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь польского фонда «Открытый диалог», который оказывал юридическую поддержку украинцу, Томаш Чувара.

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«Прокуратура сегодня закрыла дело в отношении Олега, принимая во внимание незначительный общественный вред его действий», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 июля стало известно, что прокуратура в Замостье выдвинула официальное обвинение 54-летнему гражданину Украины, который пытался вывезти из Польши около 550 касок и десяток бронежилетов для участников АТО на Донбассе.

В то же время в прокуратуре отметили, что вернули украинцу около 450 касок и все бронежилеты, которые эксперты не признали вооружением, в соответствии с классификацией закона, по которому против него было возбуждено дело.