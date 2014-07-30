В Донецке боевики обустраивают в школах казармы и огневые точки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Боевики, которые прибыли в Донецк из Российской Федерации, устраивают в школах и других учебных заведениях города свои казармы, опорные пункты и огневые точки», - заявил он.