В Донецке обстановка остается напряженной, слышны взрывы – горсовет

В Донецке обстановка остается напряженной, слышны взрывы, аварийные бригады продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь с 29 на 30 июля в Донецке прошла неспокойно. Около 22.00 стали поступать сообщения от жителей практически всех районов о том, что раздаются залпы и слышна работа тяжелых орудий со стороны хутора Широкий. По сообщениям ГСЧС Украины в Донецкой области, снарядом поврежден металлический гараж по ул. Бойцовая в Петровском районе», - сказано в сообщении.

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По состоянию на утро, обстановка в городе остается напряженной, сейчас доносятся отдаленные звуки взрывов со стороны пгт. Еленовка и Ясиноватского поста, отметили в горсовете.

В пресс-службе также сообщили, что системы жизнеобеспечения города работают, общественный транспорт вышел на автомагистрали и осуществляет перевозку пассажиров.

Аварийные бригады восстановили электроснабжение 32 трансформаторных подстанций в Петровском и Кировском районах, запитаны жилые дома микрорайонов Бирюзова, Тихий, Брикетная, поселки шахт Трудовская и Челюскинцев.

Однако без электроснабжения остается микрорайон Грабари в Куйбышевском районе, где повреждены 19 трансформаторных подстанций и аварийные бригады продолжают восстановительные работы, заключили в горсовете.