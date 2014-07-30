Обама: речь о новой "холодной войне" между Россией и Западом не идет

Об этом он заявил выступив с заявлением по ситуации в Украине и введению новых американский санкций в отношении РФ, сообщает ИТАР-ТАСС.

Обама подчеркнул, что не намерен прекращать взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на рост напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

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"Я собираюсь продолжать взаимодействовать с президентом Путиным и президентом (Украины Петром) Порошенко и нашими европейскими партнерами с целью... политического урегулирования (кризиса)", - заверил Обама.

Обама обвинил Россию в том, что та не сотрудничает с лицами, ведущими международное расследование обстоятельств крушения в Донецкой области авиалайнера "Малайзийских авиалиний", и отказывается следовать по пути дипломатического урегулирования внутреннего вооруженного конфликта на Украине.