Сегодня в ЕС обсудят запрет импорта и инвестиций в инфраструктуру Крыма - источник

Комитет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) в понедельник будет обсуждать меры по Крыму и новые имена в списке с санкциями.

Об этом агентству УНИАН в понедельник сообщил дипломатический источник в преддверии заседания.

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По его словам, заседание начнется в 16.30 и, скорее всего, будет продолжаться до позднего вечера.

„Все главные новости будут завтра, во вторник. Сегодня они (постпреды) будут говорить о запрете инвестиций в крымскую инфраструктуру и импорта. Относительно имен, то будут добавлены несколько”, - сказал дипломат.

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Однако он воздержался назвать кто именно из окружения президента России Владимира Путина попадет в „черный список”.