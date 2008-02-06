СБУ рассекретила документы, которые развенчивают советский миф про ОУН

Служба безопасности Украины рассекретила документы, которые указывают на непричастность ОУН к антиеврейской акции во Львове в июле 1941 года.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Киеве на очередных общественных исторических слушания представитель Отраслевого государственного архива СБУ (ОГА СБУ), кандидат исторических наук Александр ИЩУК продемонстрировал недавно рассекреченные уникальные документы, которые дают объективную основу для разрушения мифов относительно причастности ОУН к насильственным акциям против гражданского населения Львова в июле 1941 года.

В частности, А.ИЩУК заметил, что в СБУ сохранился архивный документ под названием «К книге фактов», охватывающий события с 22 июня по сентябрь 1941 года. По словам научного работника, документ чудом сохранился в подборке архивных материалов ОУН, которые были изъяты сотрудниками органов госбезопасности УССР у убитых и арестованных подпольщиков. Что интересно, отметил А.ИЩУК, данный документ был вшит сотрудниками госбезопасности в средину дела, наверное, для того, чтобы его тяжелее было отыскать. В описании дела он указывался лишь как «документ на украинском языке», чтобы не привлекать к себе внимания.

По словам А.ИЩУКА, в документе указано следующее: 4-7 июля 1941 года представители отделов гестапо, которые прибыли во Львов в большом количестве, обратились к украинским кругам, «чтобы украинцы устроили трехдневный погром жидов». «Руководство ОУН, узнав об этом, довело до сведения членов, что это немецкая провокация, чтобы скомпрометировать украинцев погромами», говорится в документе.

А потому, отметил историк, второй Большой сбор ОУН высказался решительно против каких-либо «жидовских погромов», осуждая такие тенденции, как попытка оккупантов отвлечь внимание народа от коренных проблем освободительной борьбы.

«Таким образом, документы ОГА СБУ подтверждают то, что участники ОУН пытались избежать участия в акциях против еврейского населения во Львове, и никаких официальных распоряжений относительно его истребления или проведения погромов не было», - отметил А.ИЩУК.

При этом он подчеркнул, что ни в одном из уголовных дел относительно членов ОУН-УПА, которые хранятся в СБУ, нет никаких упоминаний об уничтожении мирного населения, хотя советские следственные органы должны были бы в первую очередь выяснить именно такие преступления подсудимых.

Благодаря рассекречиванию указанных документов, отныне исследователи могут изучать документы, подтверждающие то, что руководство ОУН отказалось принимать участие в акциях против евреев в июле 1941 года во Львове, подчеркивали участники слушаний.