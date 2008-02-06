Литвина довели: он готов инициировать досрочные выборы

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН готов внести в парламент проект постановления о проведении досрочных выборов в Верховную Раду, если все остальные политические силы будут настаивать на этом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после проведения консультаций лидеров фракций у председателя парламента Арсения ЯЦЕНЮКА.

«Поэтому я сказал сегодня, что если мы все стремимся таким образом разрешить эту ситуацию, то давайте, я подготовлю и внесу соответствующий проект постановления, а вы все его подпишите», - сказал он.

В то же время, по мнению В.ЛИТВИНА, на сегодняшний день политические силы лишь пугают друг друга проведением досрочных выборов. По его словам, каждый толкует статьи Конституции по этому вопросу по своему усмотрению. «И потому есть попытки политических сил шантажировать друг друга, что пойдем на досрочные выборы», - сказал В.ЛИТВИН. При этом он отметил, что таким способом никому не удастся шантажировать друг друга.

В.ЛИТВИН также отметил, что сегодняшние консультации не завершились желаемым результатом. «Есть только непреодолимое желание продолжить консультации», - сказал он.