Лавров попросил Керри не мешать ОБСЕ работать

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Джона Керри, - передает пресс-служба МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств договорились о необходимости начала переговоров между противоборствующими силами в соответствии с договоренностями, закрепленными в Женевском заявлении России, США, ЕС и Украины от 17 апреля с.г.

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Лавров также подчеркнул, что Россия пригласила наблюдателей ОБСЕ на свои пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной и ожидает их прибытия на место без задержек.

Он просил Керри "дать своим подчиненным указание перестать чинить препятствия соответствующей работе ОБСЕ".