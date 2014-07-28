В Бердянске здание СБУ обстреляли из гранатомета

Об этом сообщает Магнолия ТВ со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Запорожской области.

"Выстрелы были осуществлены с расстояния около 50 метров. Один снаряд попал в дерево. От взрыва выбило окна в здании. Второй снаряд не разорвался", - сказано в сообщении.

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"По факту обстрела следственным управлением УСБУ в Запорожской области открыто уголовное производство по статье 258 УК "Терроризм", - отметили в УСБУ Запорожской области.

Напомним, ранее из тяжелого оружия был обстрелян дом мэра Львова Андрея Садового.