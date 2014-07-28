В Бердянске здание СБУ обстреляли из гранатомета

11:22, 28 июля 2014
Политика
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Следственное управление УСБУ в Запорожской области открыло уголовное производство по статье "терроризм" по факту обстрела здания СБУ в Бердянске.

Один из снарядов попал в дерево

Об этом сообщает Магнолия ТВ со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Запорожской области.

"Выстрелы были осуществлены с расстояния около 50 метров. Один снаряд попал в дерево. От взрыва выбило окна в здании. Второй снаряд не разорвался", - сказано в сообщении.

Читайте такжеПравоохранители предотвратили серию терактов в ДнепропетровскеНа месте преступления обнаружены две пустые "трубы" от гранатометов. По предварительным данным, это оружие относительно нового образца 2008-2009 годов выпуска. Сейчас устанавливается его происхождение.

"По факту обстрела следственным управлением УСБУ в Запорожской области открыто уголовное производство по статье 258 УК "Терроризм", - отметили в УСБУ Запорожской области.

Напомним, ранее из тяжелого оружия был обстрелян дом мэра Львова Андрея Садового.

На місці знайдено дві порожні труби від гранатомета / pro.berdyansk.biz

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